Türkiye'deki 'en iyi üniversiteler' açıklandı

Hacettepe ülkenin en iyi üniversitesi olurken ODTÜ ikinci, İTÜ ise üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP 2020-2021 Türkiye sıralama tablolarına, http://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilecek.

Tablolarda yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Bu yıl URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer aldı.

Üniversitelerin 110'u devlet, 56'sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi.

Bu makalelerin yüzde 84'ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85'i devlet üniversitelerine ait oldu. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 26,71 iken vakıf üniversitelerinde 32,30 olarak belirlendi.

2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı; onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege üniversiteleri izledi.

Bu üniversiteleri sırasıyla Boğaziçi, Yıldız Teknik, Atatürk, Marmara, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Erciyes, Selçuk ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri takip etti.

Türkiye sıralamasında, ilk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde, Gazi Üniversitesi, son yıllarda gösterdiği performansla 6'ncı sıraya yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de son dönemde ilerleme göstererek 8'inci sıraya çıktı.

Üniversitelerin sıralaması şöyle:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

TED ÜNİVERSİTESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİİSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

