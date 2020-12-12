Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Her adresin 9 haneli numarası olacak
Artık Türkiye'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Her adresin 9 haneli numarası olacak. Tıpkı TC kimlik numarası gibi her işte bu kodlar kullanılacak...
GÜNDEM 12.12.2020, 12:33
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı BMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda açık adres verilmesine, kargoların gönderimleri sırasında kaybolmasına dair yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu.
TC kimlik numarası söylerken, arabanıza sigorta yaparken, belediyeye su parası öderken, sağlık merkezine gittiğinizde, e-ticaret sitelerinden bir şey alacağınızda ya da birisine adres verirken artık dokuz rakamdan oluşan bir ‘adres kodu' kullanacağız.
Adres bulamama, gönderilerin ulaşmaması, kargoların kaybolması gibi durumlar çokça şikayet edilen konular arasında yer alıyordu. Bunların önüne geçebilmek için de kodlu adres sistemine geçme kararı alındı.
Diyelim ki biri size kargo yollayacak. PTT ile bir kargo gönderilecek, veya e-ticaret sitelerinden bir şey alacaksanız ‘Adresin nedir?’ sorusuna adres kodunuzla yanıt vereceksiniz.
Yani artık her adresin 9 haneli bir numarası olacak.
Öyle ki ev taşırken, çocuğunuzu okula yazdırırken bile açık adres yerine 9 numaradan oluşan bir adres kodu vereceğiz.
Adres kodu sisteminin yeni yılda yürürlüğe sokulacağı kaydediliyor.
TC kimlik numarası söylerken, arabanıza sigorta yaparken, belediyeye su parası öderken, sağlık merkezine gittiğinizde, e-ticaret sitelerinden bir şey alacağınızda ya da birisine adres verirken artık dokuz rakamdan oluşan bir ‘adres kodu' kullanacağız.
Adres bulamama, gönderilerin ulaşmaması, kargoların kaybolması gibi durumlar çokça şikayet edilen konular arasında yer alıyordu. Bunların önüne geçebilmek için de kodlu adres sistemine geçme kararı alındı.
Diyelim ki biri size kargo yollayacak. PTT ile bir kargo gönderilecek, veya e-ticaret sitelerinden bir şey alacaksanız ‘Adresin nedir?’ sorusuna adres kodunuzla yanıt vereceksiniz.
Yani artık her adresin 9 haneli bir numarası olacak.
Öyle ki ev taşırken, çocuğunuzu okula yazdırırken bile açık adres yerine 9 numaradan oluşan bir adres kodu vereceğiz.
Adres kodu sisteminin yeni yılda yürürlüğe sokulacağı kaydediliyor.
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