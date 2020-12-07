Türkiye'de vefat sayısı 15 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

7 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 420'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 103'e, toplam hasta sayısı ise 545 bin 711'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5017 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye, ağır hasta sayısı ise 5836'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak" ifadelerini kullandı.

