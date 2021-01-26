Türkiye'de üretilecek Rus Sputnik V aşısı için korkutan kanser uyarısı

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için "Rusya Doğrudan Yatırım Fonu" (Rdif) ile anlaşma yapıldı.

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada aşının etkinlik oranının yüzde 91.4 olduğu kaydedilirken Türkiye’de kaç doz aşı üretileceği açıklanmadı. Ayrıca Rdif’in bir temsilcisi, yabancı basına yaptığı açıklamalarda yıl içerisinde “milyonlarca doz aşı üretebileceğini” belirtti.

Sputnik V adlı koronavirüs aşısını geliştiren Rus şirketinin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre aşının klinik deneme çalışmalarının Rusya’da 40 bin gönüllü üzerinde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan elde edilen sonuçlara göre aşının etkinlik oranının yüzde 91.4 olduğu, ağır koronavirüs vakalarında ise yüzde 100 etkili olduğu ve iki doz şeklinde uygulanacak aşının fiyatının ise yaklaşık 140 TL civarında olacağı öğrenildi.

Aşının faz 1 ve 2 denemeleri 1 Ağustos 2020’de tamamlandı. Aşı, 11 Ağustos 2020’de Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan acil kullanım onayı aldı. Rusya’da 1 milyonun üzerinde vatandaş, Sputnik V aşısı ile aşılandı.

"KANSER HASTALARI İÇİN RİSKLİ" UYARISI

Sputnik V’nin prospektüsünde kötü huylu kanser tümörü olan hastalar için risk oluşturabileceği ifade edildi.

Yapılan anlaşma sonrasında Türkiye’de üretilecek olan Sputnik V koronavirüs aşısının prospektüsüne kanser hastaları için “Kötü huylu tümörler bulunan hastalar için risk oluşturabileceği” uyarısı bulunması dikkat çekti.

Ayrıca başta kanser olmak üzere kanser hastalarında koronavirüs görülmesi halinde nasıl aşılama çalışması yapılacağı ise merak konusu oldu.

