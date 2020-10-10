Türkiye'de top koşturmuştu Azerbaycan için cepheye gitti
Türkiye'de 2005-2012 yılları arasında Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor forması giyen Azerbaycanlı Rashad Sadygov'ın Ermenistan işgaline karşı durmak için gönüllü olarak cepheye gitti.
GÜNDEM 10.10.2020, 06:37
Azerbaycan'ın eski milli futbolcusu Rashad Sadygov, 2005-2012 yılları arasında Türkiye'de 3 kulüpte forma giymişti. Kayseri, Kocaeli ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giyen Bakü doğumlu Rashad Sadygov, Ermenistan işgaline karşı ordusuna destek veriyor.
ÜLKESİ İÇİN CEPHEYE GİTTİ
Ermenistan işgaline karşı ülkesi için gönüllü olarak asker olma kararı alan milli futbolcu Rashad Sadygov, cepheye gitti. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için vatanına hizmet etme kararı alan Rashad Sadygov'un 2 hafta önce cepheye gittiği öğrenildi.
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ÜLKESİ İÇİN CEPHEYE GİTTİ
Ermenistan işgaline karşı ülkesi için gönüllü olarak asker olma kararı alan milli futbolcu Rashad Sadygov, cepheye gitti. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için vatanına hizmet etme kararı alan Rashad Sadygov'un 2 hafta önce cepheye gittiği öğrenildi.
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