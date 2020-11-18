Türkiye'de koronavirü aşısı ücretli mi olacak? Canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ülkemiz tarafından geliştitlen koronavirüs aşısının ücretsiz olacağını ifade etti.

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilecek aşının Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olacağını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan koronavirüs vakalarını da değerlendirdi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor" dedi.

Kara, Türkiye'de koronavirüs aşısının yüzde 99.9 ücretsiz olacağını ifade etti.

Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın "Cumartesi gününden itibaren kaç gün sonra bu kısıtlamaların faydasını görmeye başlayacağız?" sorusuna yanıt verdi.

Kara, soruya şu şekilde cevap verdi; "İlk işaretlerini 10 gün sonra görmeye başlarız ama asıl etkisini 14 ile 21. gün arasında görmeye başlayacağız. Hemen bu etkiyi görme şansımız yok. Bugün bu virüsü alan bir kişinin bulgularının 5 ila 7 gün sonra çıkacağını düşündüğümüz zaman ilk etkiyi göreceğimiz zaman 10 ila 14. günlerde ama kesin etki ise 14 ve 21. günlerde başlayacak. Çünkü şöyle düşünün diyelim ki ben bugün bu virüsü aldıysam eve götürdüğüm anda beraber bulunduğum kişilere yayma ihtimalim var bu da 7 ila 10 gün ekleyecektir"

