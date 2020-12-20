Türkiye’de konut fiyatları yükseldi! İşte son açıklanan rakamlar

TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye’de ilk 11 ayda yüzde 21.5 artışla yaklaşık 1.4 milyon adet konut satışı meydana geldi. Merkez Bankası tarafından son açıklanan rakamlara göre Türkiye’de konut fiyatlarında da artış gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Ege ve Akdeniz bölgesinde illere olan talep arttı. Gelen taleple birlikte Ege ve Akdeniz bölgesinde konut fiyatları da yükseldi. Merkez Bankası’nın “Konut Fiyat Endeksi” verilerine göre ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla Türkiye geneli yıllık artış yüzde 29.2 ile zirve yaptı. Bu yükseliş yeni konutlarda yüzde 30.4, diğerlerinde yüzde 28.5 oldu. Yine Türkiye genelinde, metrekare başına ortalama birim fiyat ise 2 bin 843 liradan 3 bin 713 liraya çıktı.



Bölgesel bazda en yüksek yıllık artışlar yüzde 41.8 ile “Antalya, Burdur, Isparta” ve yüzde 39.6 ile “Aydın, Denizli, Muğla”da, en az artışlar da yüzde 16.8 ile “Erzurum, Erzincan, Bayburt” ve yüzde 18.8 ile “Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon”da görüldü. Yıllık artışlar İstanbul’da yüzde 27.3, İzmir’de yüzde 28.9 ve Ankara’da yüzde 29.1 oldu.

TBB Risk Merkezi’nin verilerine göre Ekim 2020 sonu itibarıyla 2019’un aynı dönemine kıyasla konut kredisi hacmi yüzde 44.4 artarak 287.2 milyar liraya ulaştı. Ekim sonu itibarıyla kredi kullanan 2 milyon 628 bin kişinin ortalama borcu da 109 bin 287 TL.Konut kredisine BDDK’nin il verileri üzerinden bakıldığında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla Eylül 2020 itibarıyla en yüksek artış yüzde 74.3 ile Aksaray’da. Bu ili yüzde 72.2 ile Elazığ izledi. En az artış ise yüzde 27.2 ile Hakkâri ve yüzde 28.3 ile Çankırı’da hesaplandı

