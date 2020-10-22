Türkiye'de kavuştuğu protez bacaklarıyla İdlib'e döndü

Ailesiyle 1 Eylül'de Türkiye'ye getirilen İdlibli Muhammed bebek, Ankara'da gerekli tetkiklerin ardından protez bacaklarına kavuştu. Doğuştan bacakları ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, Türkiye'deki ilgili kuruluşların gözetiminde geçirdiği 7 haftalık adaptasyon sürecinin ardından protez bacaklarıyla İdlib'de sığındıkları çadırlarına geri döndü.



Muhammed'i yeni haliyle gören çocukların gelip onunla oynamaya başladığını anlatan baba Mısaytıf, "Muhammed artık gülüyor. Kendini normal çocuklar gibi hissediyor. İnşallah tedavi süreci tamamlanır ve Muhammed, tamamen ayakları üzerinde yürüyebilir" dedi.



Muhammed bebek ve ailesi, 1 Eylül'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Hatay Valiliği koordinesinde, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Hatay'a getirilmişti.

