Türkiye'de kaç boş yoğun bakım yatağı kaldı?
Türkiye'de son günlerde artan vaka sayıları sonrası açıklamalarda bulunan Op. Dr. Reşat Bahat, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde sadece 500 boş yatağın kaldığı iddiasında bulundu.
GÜNDEM 29.11.2020, 21:27
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Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat Op. Dr. Reşat Bahat, Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerin yoğun bakım servislerindeki yatak sayısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; "Hastanelerde az yer kaldı, son 500 yoğun bakım yatağımız var." diyen Bahat, "İnsanlar sorumlu davranıp tedbirlere uyarsa, yoğun bakımda yer kalmaması gibi bir problemle karşılaşmayız. Bunu konuşurken başka hastalıkların olmadığını düşünüyoruz ama diyelim ki grip salgını başladı, işte o zaman özellikle yoğun bakım yatakları gripten dolayı da dolmaya başlarsa, asıl o zaman sorun olur." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bahat, Sağlık Bakanlığı'ndan "Bitmemiş yoğun bakım alanlarınız varsa bitirin, yeni alanları da yoğun bakım için kullanın" talimatının geldiğini söyledi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; "Hastanelerde az yer kaldı, son 500 yoğun bakım yatağımız var." diyen Bahat, "İnsanlar sorumlu davranıp tedbirlere uyarsa, yoğun bakımda yer kalmaması gibi bir problemle karşılaşmayız. Bunu konuşurken başka hastalıkların olmadığını düşünüyoruz ama diyelim ki grip salgını başladı, işte o zaman özellikle yoğun bakım yatakları gripten dolayı da dolmaya başlarsa, asıl o zaman sorun olur." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bahat, Sağlık Bakanlığı'ndan "Bitmemiş yoğun bakım alanlarınız varsa bitirin, yeni alanları da yoğun bakım için kullanın" talimatının geldiğini söyledi.
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