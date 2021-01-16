Türkiye'de aşılananların sayısı 620 bini geçti
Türkiye'de aşılama devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın anlık yayınlanan aşı verilerine göre, aşılananların sayısı 620 bini geçti
GÜNDEM 16.01.2021, 09:57
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Çin'den gelen koronavirüs (COVID-19) aşısı sağlık çalışanlarında uygulanmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz koronavirüs aşısını kameralar karşısında oldu.
Öncelikli gruplar halinde aşılanma devam edecek. İlk sırada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanması sürüyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.
Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 08.15 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 620 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.
Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.
COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayı teşvik programı kapsamında Meclis'teki siyasi parti liderlerine aşı olmaya davet etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz koronavirüs aşısını kameralar karşısında oldu.
Öncelikli gruplar halinde aşılanma devam edecek. İlk sırada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanması sürüyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.
Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 08.15 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 620 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.
Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.
COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayı teşvik programı kapsamında Meclis'teki siyasi parti liderlerine aşı olmaya davet etmişti.
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