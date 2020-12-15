Türkiye'de aşılama süreci nasıl olacak?

Batılı ülkelerin neden Sinovac aşısını tercih etmediğinden, koronavirüse karşı yürütülen ilaç çalışmalarına kadar bir çok önemli konuda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Serhat Ünal'ın Haber Global'den Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamalarından satır başları;



İngiltere'de virüsün mutasyon geçirdiği doğru mu?



Batılı ülkeler neden sinovac'ı tercih etmiyor?



Sağlıkta 2. kalite diye bir kavram yoktur. Sinovac 15-20 yıldır aşıyla uğraşan bir firma. Yıllardır dünyaya aşı yapıp satan bir firma. Daha önceki malzemeleri güvenerek kullanılmış. Herkes bu aşının iyiliği kötülüğünü düşünüyor da sağlık ekibimiz düşünmüyor olur mu? Ben bir huzursuzluk görmüyorum. Bir miktar da haksızlık yapıldığını düşünüyorum ucuzluk kavramıyla birleştirilerek.

Mutasyon her gün olur. Bu hataları kontrol eden bir sistem vardır. Virüsün hatası onun fonksiyonlarına ne derece etkili ona bakmak lazım. Mutasyon sonucu daha çok bulaşıı hale geldi mi? Ona bakmak gerekiyor. Daha önce de mutasyonlar oldu. İngiltere'de bir mutasyon var ama fonksiyonel bir yansıması olup olmadığı henüz tespit edilmedi.

Burada bence siyasi faktörler devreye giriyor. Altyapısı müsait ülkelere yönelmek durumunda kaldılar. Bunu söylemeye yetkili değilim ama Çin, Sinovac aşısını alan 3 ülkeden Brezilya, Türkiye, Endonezya'dan başka ülkeler var.

Aşı gibi ilaçta da çalışmalar devam ediyor. İlaçtan da beklentimiz var. Türkiye'nin de katıldığı değişik Faz-3 çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de de böyle çalışmalar var. Burundan sıkıldığı zaman günde 2-3 kere virüsün yapışmasına mani olacak bir malzeme. İnşallah 2021 içinde böyle bir maddenin elimizde olması iyi bir şey.

Bilim Kurulu bir bilimsel danışma kurulu. Bu tavsiyelerin hayata geçmesi Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimiz tarafından verilen kararlar. Biz işin tıbbi yönünü düşünerek tavsiyelerde bulunuyoruz. Bakanlığın belli bir planı var bu konuda. Eğer bu etkinlikte bir sorun olur vaka sayısı kontrol altına alınamazsa tam kapanma gündemi bakanlığın masasına gelir.

