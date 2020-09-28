Türkiye'de 65 can kaybı bin 412 yeni vaka!
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. 28 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 65 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 28.09.2020, 20:30
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
28 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1412 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 65 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 62'ye, toplam vaka sayısı ise 315 bin 845'e yükseldi.
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1422 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 52'ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, ağır hasta sayısı 1596, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5 oldu.
28 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1412 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 65 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 62'ye, toplam vaka sayısı ise 315 bin 845'e yükseldi.
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1422 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 52'ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, ağır hasta sayısı 1596, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5 oldu.
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