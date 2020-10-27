Türkiye Yazarlar Birliği'nden Fransa çağrısı: Sizler susup sessiz kaldıkça...

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik alçak ifadeleri ve Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını kınadı.



TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "İslâm karşıtı söylem ve uygulamaların her gün artarak yaygınlaştığı Fransa’da Müslüman kardeşlerimizin hayatlarından endişe duymaya başladık. Ülkemizdeki düşünür ve yazarlar başta olmak üzere, dünyadaki tüm insan hakları, inanç ve din özgürlüğü savunucularını bu konuda sessiz kalmamaya, net bir tavır almaya davet ediyorum. Sizler susup sessiz kaldıkça, emin olun Avrupa'da İslamafobiyi tetiklemek isteyenlere gün doğacak, Müslümanlara karşı başlatılan sindirme ve sistematik baskılar artarak devam edecektir." dedi. TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde İslam’a ve Müslümanlara zarar veren; incitici, aşağılayıcı tutum ve davranışlar ciddi olarak yaygınlaşmaya başlamıştır.Türkiye’nin yazarları, düşünürleri ve edipleri olarak; Büyük bir endişeyle takip ettiğimiz bu süreçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslâm karşıtı açıklamalar yapmasını, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet dairelerine ait binalara yansıtılması talimatını vermesini akılla, izanla açıklanmayacak bir durum olarak değerlendiriyoruz.Dünyanın sevgiye, hoş görüye, barışa, yardımlaşmaya ve her dilden ve her renkten bütün insanların ortak iş birliğine en fazla ihtiyaç duyduğu, Covid-19 virüsünün can almaya devam ettiği bu günlerinde hem kendi döneminde, hem de kendisinden sonraki dönemlerde tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşliği öğütleyen sevgili Peygamberimize bu hadsizliği yapanların kalpleri taşlaşmış, gözleri İslâm düşmanlığı ile kararmıştır.İslâm’a ve Müslüman kuruluşlara karşı nefret söylemlerinin, eylem talimatlarının ne yazık ki politikacılar ve devlet adamları tarafından gerçekleştiriliyor olması Müslümanların hem ötekileştirilmesine hem de Müslümanlara karşı ön yargılı olanları kinlendirmeye ve şiddete yönelmeye cesaretlendirmektedir.Doğrusu İslâm karşıtı söylem ve uygulamaların her gün artarak yaygınlaştığı Fransa’da Müslüman kardeşlerimizin hayatlarından endişe duymaya başladık. Ülkemizdeki düşünür ve yazarlar başta olmak üzere, dünyadaki tüm insan hakları, inanç ve din özgürlüğü savunucularını bu konuda sessiz kalmamaya, net bir tavır almaya davet ediyorum. Sizler susup sessiz kaldıkça, emin olun Avrupa'da İslamafobiyi tetiklemek isteyenlere gün doğacak, Müslümanlara karşı başlatılan sindirme ve sistematik baskılar artarak devam edecektir.Bir çağrımız da, tüm dünya Müslümanlarına olacak. Provokatörlere dikkat edin, itidali elden bırakmayın.

Kökü haçlı seferlerine kadar dayanan İslâm düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik kindarlığın bir dışa vurumu olarak Peygamberimize yapılan bu çirkinliği elbette sineye çekecek değiliz, elbette tepkimizi, itirazımızı hem devlet olarak hem de bizler sosyal medya dahil tüm mecralarda dile getireceğiz, getiriyoruz da. Tabii ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aklını başına toplayıp karikatürlerin devlet dairelerine ait binalara yansıtılması talimatını geri alıp tüm Müslümanlardan özür dileyinceye kadar. Bu vesile ile, âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden gündeme getiren, ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanları infiale sürüklemek için elinden geleni yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u şiddetle kınıyorum."

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