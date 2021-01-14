Türkiye WhatsApp'ı protesto edince Telegram rekor kırdı
Türkiye'nin WhatsApp'ı protesto etmesi sayesinde Telegram rekor üzerine rekor kırdı. Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması kısa sürede 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.
GÜNDEM 14.01.2021, 21:59
Türklerin son günlerde Telegram'a yaptığı sanal çıkarma rekorları da beraberinde getirdi. Telegram tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, sadece son 72 saat içerisinde 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram kullanmaya başladı.
Böylece Telegram'ın 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığının da altı çizilen paylaşımda görünen o ki malum süreçte WhatsApp yerine çoğunlukla tercih edilen uygulama Telegram oldu.
Böylece Telegram'ın 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığının da altı çizilen paylaşımda görünen o ki malum süreçte WhatsApp yerine çoğunlukla tercih edilen uygulama Telegram oldu.
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