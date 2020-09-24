Türkiye ve Rusya'dan Ayn el Arab'ta ortak devriye

Rus ve Türk askerlerinin, Ayn el Arab'ın doğusunda bulunan köylerinde ortak devriye gerçekleştirdiği aktarıldı.

Türk-Rus ortak devriyesine askeri ve zırhlı araçların yanı sıra, Rus askeri helikopterleri de eşlik etti.

Rus ve Türk kuvvetleri şimdiye kadar Ayn el Arab'da 28 kez askeri devriye gerçekleştirdi.

Ekim 2019’daki Soçi Mutabakatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasından gerçekleşen görüşmede, Ayn el Arab'ın bazı bölgelerinde Rus-Türk askerleri ortak devriye gerçekleştirme kararı alınmıştı.

