Türkiye ve İslam alemi işgaller, iç savaşlar, ekonomik buhranlar ve daha birçok sorunla karşı karşıya... Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bir konuşmasında adeta söz konusu problemlerin çözümü anlatılıyor.

Erbakan Hoca konuşmasında "Türkiye ve İslam alemi içinde bulunduğu felaketlerden nasıl kurtulur?" sorusunun cevabını veriyor. Erbakan Hoca'nın sözleri şu şekilde:



Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan anlatıyor! Türkiye ve İslam alemi içinde bulunduğu felaketlerden nasıl kurtulur? pic.twitter.com/4YpZ9KXjMP

— Millî Gazete (@milligazetecom) September 26, 2020



Biz tarihimiz boyunca bu felaketlerden hep Milli Görüş ile kurtulduk. İspat mı istiyorsun? İşte Malazgirt. Biz Sultan Alparslan'ın 40 bin kişilik ordusuyla 240 bin kişilik Romen Diyojen ordusunu yenerken silahımızla yenmedik, maddi gücümüz fazla olduğu için yenmedik, iman ile Milli Görüş ile demin söylediğim gibi şehidi şehit yapan mana ile yendik. Buna Milli Görüş derler. Milli Görüş ile yendik. Biz İstanbul'u Milli Görüş ile fethettik. Biz Çanakkale'de Milli Görüş ile zafer kazandık. Biz Niğbolu'ya Milli Görüş ile gittik. İstiklal Savaşımızı Milli Görüş ile yaptık. Şimdi gelmişler boğazımızı sıkıyorlar. Yine bu sıkan elleri kopartacağız, atacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız, yeni bir dünya kuracağız Allah'ın izniyle!

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan anlatıyor! Türkiye ve İslam alemi içinde bulunduğu felaketlerden nasıl kurtulur? pic.twitter.com/4YpZ9KXjMP pushfn('ads'); — Millî Gazete (@milligazetecom) September 26, 2020

