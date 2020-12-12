Türkiye ve İran arasında kritik görüşme!

Bakan Çavuşoğlu, 'Karabağ ile ilgili olduğu düşünülen bir şiir ve İran’ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu' ifade etti.

