Türkiye ve İran arasında kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
GÜNDEM 12.12.2020, 21:01
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Bakan Çavuşoğlu, 'Karabağ ile ilgili olduğu düşünülen bir şiir ve İran’ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu' ifade etti.
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