Türkiye Varlık Fonu'na yeni üye atandı!
Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Türkiye Varlık Fonu'na dikkat çeken bir atama gerçekleştirildi.
GÜNDEM 28.11.2020, 01:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Türkiye Varlık Fonu'na dikkat çeken bir atama gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atandığına dair Cumhurbaşkanlığı kararında şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine 19.08.2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin kurulması ile bazı kanunlar da değişiklik yapılmasına dair kanunun ikinci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Ahmet Burak Dağlıoğlu atanmıştır."
Resmi Gazete'de Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atandığına dair Cumhurbaşkanlığı kararında şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine 19.08.2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin kurulması ile bazı kanunlar da değişiklik yapılmasına dair kanunun ikinci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Ahmet Burak Dağlıoğlu atanmıştır."
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