Türkiye Varlık Fonu ilk defa eurobond ihraç edecek
Türkiye Varlık Fonu’nun ilk defa eurobond ihraç edeceği öğrenildi.
GÜNDEM 01.10.2020, 02:57
Türkiye Varlık Fonu'nun ilk eurobond ihracı için HSBC Holdings, ICBC ve Citigroup'un da aralarında bulunduğu uluslararası bankaları yetkilendirdiği belirtildi.
Bloomberg News'in haberine göre ihraç işleminin kesin zamanlaması ve büyüklüğü piyasa koşullarına göre belirlenecek.
Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracına denir.
Bloomberg News'in haberine göre ihraç işleminin kesin zamanlaması ve büyüklüğü piyasa koşullarına göre belirlenecek.
Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracına denir.
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