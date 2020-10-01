Türkiye Varlık Fonu ilk defa eurobond ihraç edecek

Türkiye Varlık Fonu'nun ilk eurobond ihracı için HSBC Holdings, ICBC ve Citigroup'un da aralarında bulunduğu uluslararası bankaları yetkilendirdiği belirtildi.

Bloomberg News'in haberine göre ihraç işleminin kesin zamanlaması ve büyüklüğü piyasa koşullarına göre belirlenecek.



Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracına denir.

