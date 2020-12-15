Türkiye Varlık Fonu denetim raporu neden TBMM'ye gelmedi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mevzuata göre ekim ayı içinde yapılması gereken Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin denetim raporlarının henüz TBMM Başkanlığı’na sunulmadığına dikkati çekerek, “Bu gecikme Varlık Fonu’nun denetimden kaçırılmak istendiği yorumlarını kuvvetlendirmektedir. Varlık Fonu olmak yerine Borçlanma Fonu’na dönüşen bir paralel hazine ile karşı karşıyayız. Son dönemdeki tartışmalı satışlar da düşünüldüğünde raporun geciktirilmesinin bir alışkanlık haline getirildiği görülmektedir. Saray rejiminin hesap vermekten ne kadar imtina ederse etsin, kanuni zorunluluklarının yerine getirilmesinin takipçisi olacağız.” dedi.

CHP’li Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “Denetim” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası şirket ve şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ile Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetlerinin, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’na Cumhurbaşkanlığı’nca gönderilen denetim raporları üzerinden denetleneceği hükmünü içermektedir. İlgili kanun, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 yılına ait mali tablo ve faaliyetlerinin denetim raporları üzerinden Ekim 2020’de denetlenmesi sorumluluğu yüklemektedir. Ancak şirkete ve fona ait 2019 yılı denetim raporu, kanunda belirtilen zaman dilimi içinde komisyona ulaştırılmamış ve denetim yapılamamıştır.” ifadesini kullandı. Özgür Özel, şunları kaydetti:

“Fonun kanunen Ekim 2019’da yapılması gereken 2018 yılı denetimi de ancak Haziran 2020’de yapılabilmiştir. Tüm bu gelişmeler Türkiye Varlık Fonu’nun denetimden kaçırıldığı yorumlarına neden olmaktadır. Rejime kasteden anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetim işlevinin aşındırıldığı ortadadır. Ancak ilgili mevzuatta yeri olan denetimlerin dahi yapılamıyor olması, Parlamento’ya olan güveni de sarsmaktadır.”

Özel, raporun TBMM’ye neden gelmediğinin, bu gecikme nedeniyle TBMM Başkanlığı’nın bir girişimde bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulmasını ve TBMM’nin saygınlığının korunmasını talep etti. Özel, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Bu gecikme Varlık Fonu’nun denetimden kaçırılmak istendiği yorumlarını kuvvetlendirmektedir. Varlık Fonu olmak yerine Borçlanma Fonu’na dönüşen bir paralel hazine ile karşı karşıyayız. Son dönemdeki tartışmalı satışlar da düşünüldüğünde raporun geciktirilmesinin bir alışkanlık haline getirildiği görülmektedir. Saray rejiminin hesap vermekten ne kadar imtina ederse etsin, kanuni zorunluluklarının yerine getirilmesinin takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

