Türkiye son aylarda kuraklık tehdidi altında! Gıda güvenliği tehlikede

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye genelinde yaşanan kuraklığa dair önemli bir paylaşım yaptı.

Türkiye genelinde ciddi kuraklığın yaşandığını ve bu durum başta tarım olmak üzere gıda güvenliğini tehlikeye attığını belirten Yıldırım, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait haritayı paylaşarak korkunç gerçeği gözler önüne serdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağaç kesme ile HES kurulumlarının kuraklığa neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Korkunç kuraklık haritası:

Meteoroloji Standart Yağış İndeksi’ne göre, ülkenin büyük bölümü olağanüstü çok şiddetli kuraklık yaşıyor.

Kuraklık tarımsal üretimi, gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Şehirlerde su sıkıntısı yaşanabilir.

Ağaç kesmeye, HES kurmaya devam edecek misiniz?"

Korkunç kuraklık haritasıMeteoroloji Standart Yağış İndeksi’ne göre, ülkenin büyük bölümü olağanüstü çok şiddetli kuraklık yaşıyor.Kuraklık tarımsal üretimi, gıda güvenliğini tehdit ediyor.Şehirlerde su sıkıntısı yaşanabilir.Ağaç kesmeye, HES kurmaya devam edecek misiniz? pic.twitter.com/XpuoWdPl6V

— Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) December 2, 2020



Korkunç kuraklık haritasıMeteoroloji Standart Yağış İndeksi’ne göre, ülkenin büyük bölümü olağanüstü çok şiddetli kuraklık yaşıyor.Kuraklık tarımsal üretimi, gıda güvenliğini tehdit ediyor.Şehirlerde su sıkıntısı yaşanabilir.Ağaç kesmeye, HES kurmaya devam edecek misiniz? pic.twitter.com/XpuoWdPl6V pushfn('ads'); — Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) December 2, 2020

