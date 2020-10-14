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Türkiye - Sırbistan maçının ilk 11'i belli oldu
Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında bugün sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
GÜNDEM 14.10.2020, 20:48
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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.
Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Çağlar Söyüncü bu mücadelede forma giyemeyecek.
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak Yılmaz
Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan ( Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır ( Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare ( Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz ( Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç ( Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.
Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Çağlar Söyüncü bu mücadelede forma giyemeyecek.
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak Yılmaz
Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan ( Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır ( Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare ( Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz ( Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç ( Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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