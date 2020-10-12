Türkiye-Sırbistan maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ve Diyan Valkov olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Nikola Popov yapacak.

