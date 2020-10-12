Türkiye-Sırbistan maçını yönetecek hakem belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
GÜNDEM 12.10.2020, 20:49
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ve Diyan Valkov olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Nikola Popov yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Nikola Popov yapacak.
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