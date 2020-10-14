Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRTSPOR'dan naklen yayımlanacak.

TFF yaptığı açıklamada "Türkiye-Sırbistan maçında TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır." ifadelerine yer verdi.

Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır ( Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare ( Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz ( Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç ( Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile bugün sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

