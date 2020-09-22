Türkiye Rallisi’ne damga vurdu
Adus Motorsport, Türkiye Rallisi’ne damgasını vurdu. Adus Motorsport Takım Direktörü ve pilotu olan Yağız Avcı ve co-pilotu Onur Vatansever, WRC’de kategorisinde üçüncülükle tamamlarken, Türkiye Ralli
GÜNDEM 22.09.2020, 12:44
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Üçüncü kez Dünya Ralli Şampiyonası takvimine dahil olan ve Marmaris’te düzenlenen yarışta Adus Motorsport Takım Direktörü ve Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Citroen C3 R5 ile katıldığı WRC3 kategorisini 3.02.53.8 sürede üçüncü olarak tamamlayarak podyuma çıktı. Avcı bu sayede, WRC3’te podyuma çıkan ilk Türk pilot oldu. Yağız Avcı - Onur Vatansever ikilisi Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da iki ayağını birincilikle tamamlayarak, hem kendileri hem de Adus Motorsport adına önemli puanlar alarak sezona da zaferle başlamış oldu.
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|2
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|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
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|2
|3
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|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
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|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
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|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
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