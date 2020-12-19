Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal hayatını kaybetti
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 19.12.2020, 13:50
1
İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Nurullah Dal, 54 yaşında hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nurullah Dal için başsağlığı mesajı paylaştı.
Mesajında, "Bir süredir COVID-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" sözlerine yer verdi.
1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nurullah Dal, 2001-2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017 yılından beri de TÖZOK Başkanı olarak görev yapıyordu.
Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.Eğitim camiamızın başı sağ olsun.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 19, 2020
Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.Eğitim camiamızın başı sağ olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 19, 2020
Mesajında, "Bir süredir COVID-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" sözlerine yer verdi.
1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nurullah Dal, 2001-2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017 yılından beri de TÖZOK Başkanı olarak görev yapıyordu.
Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.Eğitim camiamızın başı sağ olsun.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 19, 2020
Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.Eğitim camiamızın başı sağ olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 19, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Karagümrük
|13
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Göztepe
|12
|18
|7. Gaziantep FK
|11
|18
|8. Kasımpaşa
|12
|18
|9. Hatayspor
|11
|18
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Athletic Bilbao
|14
|17
|10. Celta de Vigo
|13
|16
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Eibar
|13
|15
|13. Valencia
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|14
|11
Sayfalar Tümü