Türkiye Kupası çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi gerçekleştirildi.
GÜNDEM 15.01.2021, 15:17
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Çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekiminde belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
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