Türkiye Kupası çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekiminde belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

