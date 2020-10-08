Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme!

Doğu Akdeniz'deki Türkiye- Yunanistan gerilimi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. A Haber'in aktardığına göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bir görüşme gerçekleştirdi.

İki isim bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi ele aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias ile yakın dostluğuna rağmen, mevkidaşının ülkesindeki baskıdan dolayı görüşme gerçekleştirmediğini söylemişti.

Yunanistan, askeri teknik görüşmelerin dışında masaya oturmaktan geri duruyordu. Son zamanlarda diplomasi açıklamaları yapan Yunanistan ile sıcak temas sağlanmış oldu.

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de asla geri adım atılmayacağını, kararlı duruşun süreceğini ifade etmişti.

