Türkiye ile İngiltere arasında anlaşma yapılacak
Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalayacağı duyuruldu.
GÜNDEM 28.12.2020, 03:41
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İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ve İngiltere'nin Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını açıkladı.
İngiltere'nin AB'yle vardığı ticaret anlaşmasının ardından imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olacağını belirten Truss, iki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devam etmesini sağlayacağını ifade etti.
Öte yandan Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu olduğunu söyledi.
Konuya dair yazılı açıklama Truss, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi.
İngiltere'nin AB'yle vardığı ticaret anlaşmasının ardından imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olacağını belirten Truss, iki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devam etmesini sağlayacağını ifade etti.
Öte yandan Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu olduğunu söyledi.
Konuya dair yazılı açıklama Truss, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi.
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