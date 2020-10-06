Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1’ini kazanan, 2’sinde berabere kalan milliler, 10’unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya’ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi.

