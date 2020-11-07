Türkiye İdlib'de bir noktadan daha mı çekllecek? O kaynaktan iddia

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib'in güney kırsalında bulunan bir askeri gözlem noktasından daha çekilmeye başladığı iddia edildi.

Şarkul Evsat'ın aktardığı habere göre, yerel kaynaklar, Türk kuvvetlerinin Halep-Hama karayolu paralelindeki Maar Hattat köyünde yer alan gözlem noktasından çekilme hazırlığına başladığını aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri öncesinde de Hama'nın kuzeyindeki Morek'teki en büyük gözlem noktalarından ve aynı bölgede Şahşabu Dağı’ndaki Şir Magar bölgesinden de çekilmeyi sürdürmüştü.

