Türkiye İdlib'de bir noktadan daha mı çekilecek? O kaynaktan iddia
Şarkul Avsat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib'in güney kırsalında bulunan bir askeri gözlem noktasından daha çekilmeye başladığını iddia etti.
GÜNDEM 07.11.2020, 22:19
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib'in güney kırsalında bulunan bir askeri gözlem noktasından daha çekilmeye başladığı iddia edildi.
Şarkul Evsat'ın aktardığı habere göre, yerel kaynaklar, Türk kuvvetlerinin Halep-Hama karayolu paralelindeki Maar Hattat köyünde yer alan gözlem noktasından çekilme hazırlığına başladığını aktardı.
Türk Silahlı Kuvvetleri öncesinde de Hama'nın kuzeyindeki Morek'teki en büyük gözlem noktalarından ve aynı bölgede Şahşabu Dağı’ndaki Şir Magar bölgesinden de çekilmeyi sürdürmüştü.
Şarkul Evsat'ın aktardığı habere göre, yerel kaynaklar, Türk kuvvetlerinin Halep-Hama karayolu paralelindeki Maar Hattat köyünde yer alan gözlem noktasından çekilme hazırlığına başladığını aktardı.
Türk Silahlı Kuvvetleri öncesinde de Hama'nın kuzeyindeki Morek'teki en büyük gözlem noktalarından ve aynı bölgede Şahşabu Dağı’ndaki Şir Magar bölgesinden de çekilmeyi sürdürmüştü.
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