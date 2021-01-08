Türkiye için tarihi gün... Ve fırlatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve beraberindeki bürokratlar uydunun uzaya fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde düzenlenen törenle canlı olarak izledi. Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun haziranda fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05:15'te ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle hizmet vereceği yörüngeye fırlatıldı.

Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'te gerçekleşti.

Uydunun yaklaşık 1 saatlik süre içerisinde ilk sinyalini vermesi bekleniyor.

Türksat 5A, SpaceX firmasının 2021'de uzaya gönderdiği ilk uydu olmasıyla da ayrı önem taşıyor.

