Türkiye-Hırvatistan: İstanbul'da gol düellosu

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak olan Türkiye bu maçlar öncesinde hazırlık maçında konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

Mart ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Cenk Tosun da, milli formaya golle döndü.

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder oldu.

Milliler, 22. dakikada 1-0 öne geçti. Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. Hırvatistan, 32. dakikada beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1. Millier, 40. dakikada bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

Gol düellosu ikinci yarıda da devam etti. Hırvatistan, Mario Pasalic'in 53. dakikadaki golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Bu golden üç dakika sonra 56'da Josip Brekalo, Hırvatları maçta ilk kez öne geçirdi: 2-3. Ay yıldızlıların bu gole cevabı gecikmedi ve 58. dakikada Cengiz Ünder müthiş golüyle skoru 3-3 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca A Milli Takım, hazırlık maçında konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berebere kaldı.

