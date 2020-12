"Türkiye, gereken cevabı verir"

ABD’nin yaptırım kararına Saadet Partisi’nden sert tepki geldi. Yaptırım kararının ABD’nin çifte standartlı anlayışının bir yansıması olduğunu belirten Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Türkiye’nin bu karara karşı gereken cevabı vereceğini kaydetti.





ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasını bahane ederek skandal bir yaptırım kararı aldı. Türkiye savunma sanayisinin hedefe alındığı yaptırım kararlarına Saadet Partisi’nden sert tepki geldi. Yaptırım kararını gazetemize değerlendiren Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, “Alınan karar kendisini her gelişmenin merkezine koyan, bencil, diğer ülkelerin egemenliklerine saygı göstermeyen ve kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi dikkate almayan ABD’nin çifte standartlı yaklaşımının olağan bir yansımasıdır” dedi.



Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için ne yapması gerekiyorsa onu yaptığını ve bu kapsamda S-400’leri satın aldığını belirten Kaya, Türkiye’nin kendi güvenlik ve bağımsızlığını koruma kapsamında istediği savunma sistemini alma hakkı olduğunu kaydetti.Yaptırım kararına karşı atılacak ilk adımın yoğun ve soluksuz diplomasi olması gerektiğinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti: “Türkiye, burada başta İslam ülkeleri ve bölge ülkeleri ile sorunlarını giderip, ilişkilerini bir an önce düzeltme yoluna gitmelidir. Böylece ABD’nin bu bölgede atacağı adımların maliyeti kendisine net olarak gösterilmiş olur. Diğer taraftan Türkiye bu karara gereken cevabı verme hakkına da tabi ki sahiptir” diye konuştu.



İktidarın bu konuyu pazarlık malzemesi yaparak geri adım atmaması gerektiğini de dile getiren Kaya, “S-400’leri koruyalım derken mesela Suriye veya başka bir başlıkta güvenlik krizlerine de yol açılmamalıdır. İlk etapta yapılması gereken ise alınan kararın yanlışlığını ve aynı zamanda ABD’nin bu kararla kendisinin de kaybedeceğini onlara göstermektir. Ayrıca kendisi için de yanlış sonuçlar doğuracağı hissettirilmelidir. Bütün bu süreçte sorunların aşılması için çok taraflı diplomatik girişimler ortaya konulmalıdır. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapmalıdır. Büyük laflar etmeye, hamaset yapmaya da gerek yok. Diklenmeden dik durmak gerekir. Bu milletin hukuku her hal ve şart altında korunmalıdır” ifadelerini kullandı.