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Türkiye genelinde 80 saat sürece sokağa çıkma yasağı başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

GÜNDEM 31.12.2020, 21:40
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Türkiye genelinde 80 saat sürece sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüsle mücadele kapsamında, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00 itibarıyla başlayacak.

4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'te son bulacak.

Hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda uygulanan esaslar yılbaşı kısıtlamalarında da uygulanacak.
Konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart ve villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin veya kutlamaları yapılamayacak.
Oteller ve konaklama tesislerinde DJ performansları da dahil müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.
Kurallara uymayan otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi
Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.
Sosyal medyada da Covid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırı hususlara karşı denetim yapılacak.
İl ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den, 1 ocak 2021 Cuma günü 10.00'a kadar sınırlandırılacak.

Kısıtlamalar boyunca balıkçılar Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.
Müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı olacak şekilde avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler çalışabilecek.
Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek
1 Mart 2021 tarihine kadar sendikaların genel kurul dahil etkinlikleri ertelendi. (Daha önce sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlikte ve kooperatiflerin etkinlikleri de ertelenmişti)
1 Ocak Cuma günü kılınacak Cuma namazı için vatadanşlara araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın cami için izin verilecek.
Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.
1-3 Ocak tarihlerinde, sokağa çıkma kısıtlamalarının tam gün şeklinde uygulandığı günlerde, sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık'ta Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunmuş, yılbaşında alınacak önlemlerle ilgili bilgi vermişti.
Erdoğan, "Partiler, otellerde olsun villalarda olsun, güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Söz konusu partilere operasyon düzenlenebileceğini belirten Erdoğan, "İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır" demişti.Haberin başlığını atlayın ve okumaya devam edinBunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Yılbaşı gecesi; 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere, toplam 34 bin 247 arkadaşımız, görevinin başında olacak" dedi.
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