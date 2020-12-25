Türkiye genelinde 56 saatlik kısıtlama başladı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında, tüm hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00’de başladı.
GÜNDEM 25.12.2020, 21:17
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararı sonrası, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Salı günü uygulamaya başlanan yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında hafta sonu yasağı bu akşam saat 21:00 itibarıyla başladı.
Saat 21.00’den itibaren Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkmak kısıtlı olacak.
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir hatırlatma açıklama yayınladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan, yapılan açıklamada ''Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır.'' denildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca, ‘Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar 10.00-17.00 saatleri arasında) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.’ ifadelerine yer verildi.
Saat 21.00’den itibaren Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkmak kısıtlı olacak.
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir hatırlatma açıklama yayınladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan, yapılan açıklamada ''Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır.'' denildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca, ‘Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar 10.00-17.00 saatleri arasında) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.’ ifadelerine yer verildi.
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