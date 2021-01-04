Türkiye genelinde 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

