Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika haberi... Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması sabah 10.00 itibarıyla sona erdi.
GÜNDEM 29.11.2020, 10:40
Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlama bugün de saat 20.00'da başlayacak 30 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta da devam edildi. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutuluyor.
65 yaş ve üstü ile 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da devam edecek.
Tüm illerde 65 yaş ve üzerindekiler hafta sonu da sadece 10.00 ila 13.00, 20 yaş altındakiler ise 13.00 ila 16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta da devam edildi. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutuluyor.
65 yaş ve üstü ile 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da devam edecek.
Tüm illerde 65 yaş ve üzerindekiler hafta sonu da sadece 10.00 ila 13.00, 20 yaş altındakiler ise 13.00 ila 16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
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