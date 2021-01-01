Türkiye fetih ruhunu kuşandı

Pandemi sebebiyle online gerçekleştirilen program, canlı olarak çok sayıda televizyon kanalı, WEB TV ve sosyal medya hesabı aracılığıyla yüz binlere ulaştı.



“Aynı ruh ve mâna nın izinde” şiarıyla düzenlenen Mekke’nin Fethi kutlaması, büyük bir heyecana sahne oldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmalar, sinevizyon gösterileri, tiyatro ve kum sanatı etkinliği yer aldı.



Büyük bir heyecana sahne olan programda Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan ve Muhammed Emin Yıldırım Hoca izleyicilere hitap etti.



Programın sunuculuğunu Ahmet Hakan Karagül gerçekleştirirken Abdülbaki Kömür, Ammar Acarlıoğlu, Muhsin Kara ve Seyfullah Kartal da diğer katılımcılar oldu.



NOT: Programın yayınlandığı saatte gazetemizin birçok bölgedeki baskısı yapıldığından Mekke’nin Fethi Programı’nın geniş haberi yarınki gazetemizde yer alacaktır.



