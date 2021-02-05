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Türkiye dışarıda ABD içeride: “Doğu Akdeniz’de dengeler iyice değişti”

Millî Gazete’de ‘Hem karada hem denizde düşman!’ başlığıyla yayınlanan haberimizin üzerinden bir ay bile geçmeden Joe Biden yönetimi, Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı ilk adımını attı.

GÜNDEM 05.02.2021, 04:33
Türkiye dışarıda ABD içeride: “Doğu Akdeniz’de dengeler iyice değişti”
Joe Biden, ABD başkanlığında bir ayı doldurmadan Türkiye karşıtı ilk fiili adımını attı. Doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımı ve egemenlik alanı mücadelesinde Türkiye ve KKTC’nin karşısında yer alan ABD, ‘Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na üyelik başvurusunu gerçekleştirdi. ABD, Türkiye’yi Doğu Akdeniz denkleminde dışarıda bırakan projede forum üyeleri tarafından ‘daimi gözlemci’ olması için davet edildi.

Doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımı ve egemenlik alanı mücadelesinde Türkiye ve KKTC’nin karşısında yer alması beklenen ABD, bu yönde önemli bir adım attı. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis’in yapmış olduğu açıklamaya göre ABD, 13 Ocak 2021 itibarıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılım talebinde bulundu. Joe Biden’ın Yunanistan yanlısı bir tavra sahip olduğu bilinirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de geçtiğimiz süreçte Türkiye karşıtlarını mutlu eden bir açıklamaya imza atmıştı.

Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sait Yılmaz, ABD’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak için başvuruda bulunmasını Millî Gazete’ye değerlendirdi. Yılmaz, konuya ilişkin olarak, ABD’nin bölgede inisiyatif almaya çalıştığını ve bölgedeki dengelerin kendi lehine oluşmasını amaçladığını söyledi.

ABD’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak için başvuruda bulunmasına dair Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Türk Dış Politikası Danışmanı Dr. Emre Ozan, gazetemize yaptığı açıklamada, “ABD’nin Forum’a katılmak üzere resmi başvuruda bulunması Türkiye’yi enerji denkleminin dışında tutmaya yönelik stratejinin son örneği oldu” ifadeleriyle değerlendirdi.

2019 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’de kurulan oluşumun amacı şu şekilde açıklanıyor:
“Doğu Akdeniz doğalgaz rezervlerinin ve mevcut kaynakların optimal kullanımı konusunda üye ülkeler arasında koordinasyon sağlanması ve üye ülkelerin amaçlarına hizmet edecek şekilde bölgesel bir gaz piyasasının kurulması.” Öte yandan işgalci İsrail rejimi merkezli çıkan haberlerde forumun Türkiye karşıtı bir oluşum olduğu belirtilmişti. Türkiye’nin yanı sıra Suriye ve Lübnan da Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun dışında bırakılmıştı.
Doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımı ve egemenlik alanı mücadelesinde Türkiye ve KKTC’nin karşısında yer alması beklenen ABD bu yönde önemli bir adım attı. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis’in yapmış olduğu açıklamaya göre ABD, 13 Ocak 2021 itibariyle Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılım talebinde bulundu. Donald Trump’ın başkanlığının son günlerinde atılmış olan bu adım Biden yönetimi tarafından da aynı şekilde devam ettirildi.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri tarafından ‘daimi gözlemci’ olması için davet edilen ABD’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki denklemden dışlanmak istenmesi sonucunda oluşan Doğu Akdeniz Forumu’na üyelik başvurusunda bulunması dikkat çekti. Söz konusu adım her ne kadar Trump’ın başkanlığının son günlerinde atılmış olsa da Biden yönetimi bahsi geçen kararı devam ettirdi. Joe Biden’ın Türkiye karşıtı adımlar atılması muhtemel görülüyordu. Doğu Akdeniz denkleminde yaşanan son gelişmeyle birlikte Biden’ın başkanlığı dönemindeki Türkiye karşıtı ilk adım böylece atılmış oldu.

ABD’nin Doğu Akdeniz’deki gaz piyasasını düzenlemek için kurulan ve Türkiye’nin dışarıda tutulduğu oluşuma katılma yönündeki adımı dikkat çekerken önümüzdeki süreçte ABD tarafından Türkiye karşıtı benzer adımların atılabileceği de tahmin ediliyor. Zira ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz senelerde yapmış olduğu bir açıklamada çevresindekilerce kendisine ‘Joe Bidenopoulos’ dendiğini kaydetmesi zihinlerdeki yerini koruyor. Joe Biden’ın Yunanistan yanlısı bir tavra sahip olduğu bilinirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de geçtiğimiz süreçte Türkiye karşıtlarını mutlu eden bir açıklamaya imza atmıştı. ABD’nin Yunanistan, İsrail ve GKRY ile arasındaki bağları daha da güçlendirme amacı taşıdığını söyleyen Blinken, söz konusu amaç için çalışmayı dört gözle beklediğini dile getirmişti.  Blinken, Yunanistan ile olan ilişkilerinin Doğu Akdeniz’deki çıkarları için önemli olduğunu da ifade etmişti.

Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sait Yılmaz, ABD’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak için başvuruda bulunmasını Milli Gazete’ye değerlendirdi. Yılmaz, konuya ilişkin olarak, ABD’nin bölgede inisiyatif almaya çalıştığını ve bölgedeki dengelerin kendi lehine oluşmasını amaçladığını söyledi. Yılmaz, “ABD, eskiden Türkiye ile Yunanistan’ın karşı karşıya geldiği bölgesel olaylarda iki ülke de NATO üyesi olduğu için araya girmek istemiyordu. Türkiye ile Yunanistan’ın karşı karşıya gelmesini, ikisinden birini seçmek zorunda kalacağı bir durumun oluşmasını arzulamıyordu. Ancak son zamanlarda ABD’nin daha serbest hareket ettiğini ve Yunanistan’ın yanında yer aldığını görüyoruz” dedi. Prof. Dr. Sait Yılmaz, sözlerini “ABD, Doğu Akdeniz’deki dengelerin içerisinde yer alarak bu meselede karar verici olmak istiyor” ifadeleriyle sonlandırdı.

ABD’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak için başvuruda bulunmasına dair Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Türk Dış Politikası Danışmanı Dr. Emre Ozan gazetemize yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri, ABD’yi “daimi gözlemci” olması için davet etmişti. Bu davetin amacı bölgedeki doğalgazın çıkarılması ve uluslararası piyasalara sunulması için geliştirilecek projelere ABD’nin desteğini sağlamaktı. Ama bir başka amaç da Forum’un dışında tutulan Türkiye’ye karşı koz kazanmaktı. ABD’nin Forum’a katılmak üzere resmi başvuruda bulunması Türkiye’yi enerji denkleminin dışında tutmaya yönelik stratejinin son örneği oldu.” ifadeleriyle değerlendirdi.

‘Doğu Akdeniz Gaz Forumu’, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesinin karşısında yer alan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve işgalci İsrail rejiminin öncülüğünde kuruldu. 2019 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’de kurulan oluşumun amacı şu şekilde açıklanıyor: “Doğu Akdeniz doğalgaz rezervlerinin ve mevcut kaynakların optimal kullanımı konusunda üye ülkeler arasında koordinasyon sağlanması ve üye ülkelerin amaçlarına hizmet edecek şekilde bölgesel bir gaz piyasasının kurulması.” Öte yandan işgalci İsrail rejimi merkezli çıkan haberlerde forumun Türkiye karşıtı bir oluşum olduğu belirtilmişti. Türkiye’nin yanı sıra Suriye ve Lübnan da Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun dışında bırakılmıştı.
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