Türkiye borçları nedeniyle ilaç bulamayacak iddiası

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Meclis'te görüşülen 2021 yılı bütçesi için değerlendirmelerde bulunurken, "Salgınla mücadelenin koruyucu ve kamusal bir sağlık politikasıyla olacaktır. 2021 yılı bütçesinin önceki yıllardan farklı olarak salgın koşullarına göre düzenlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TTB, "Şehir/Şirket" hastanelerinin kamuya bağlanarak devlet hastanelerine dönüştürülmesini isterken zenginlerden ve kurumlardan alınan gelir vergisi payının arttırılıp asgari ücretten gelir vergisi alınmaması talebinde bulundu.

TTB, Türkiye'nin ilaç üretiminde Ar-Ge'nin yok denecek kadar az olduğu için ilaç ve aşı üretilemediğinden dışa bağımlı olduğunu, belirterek, Türkiye'nin borçları yüzünden ilaç bulmakta büyük sıkıntı yaşayacağını söyledi.

TTB, kurumlar vergisi oranının yüzde 36,4’ken yüzde 33,3’e indiğini, buna karşılık maaş ve ücretlerden kesilen vergilerin oranının yüzde 63,6’dan yüzde 66,7’ye çıktığını bildirerek, vergi sistemindeki adaletsizliği vurgulayarak, "Ekonomide krizi aşmak için 'itibar' denilen aşırı ve lüks tüketimden vazgeçilmelidir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilaç üretiminde dışa bağımlı olduğunu söyleyen TTB, "Türkiye’de sadece patentli ilaç üretimi yapılıyor. İlaç sanayinde AR-GE’nin yok denecek kadar az olmasından kaynaklı molekülden ilaç üretimi gerçekleştirilemiyor ve bu durumun influenza aşısı üretmek, Covid-19 aşısını bulmak ve seri üretim için de geçerli. Türkiye borçları yüzünden ilaç bulmakta sıkıntı çekecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca TTB, "Sağlık Bakanlığı bütçesinde Koruyucu Sağlık Programı adı altında Aile Hekimliği Hizmetleri için ayrılan bütçe hedeflerinin özellikle pandemi döneminde yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu

Kamu ve üniversite hastanelerinin tıbbi cihaz ve malzeme alacak parayı bulamadığını savunan TTB, "Üniversite ve kamu hastaneleri tıbbi cihaz üreticisi ve tedarikçisi firmalara borcu yaklaşık 17 milyar TL’ye ulaştı ve bu sayı, Şehir Hastanelerine 2021 yılında ayrılan bütçe ile eşit.." iddiasında bulundu.

TTB, bütçe görüşmelerine yönelik isteklerini şöyle sıraladı:

- Sağlık Bakanlığı bütçesi pandemi koşullarına uygun hale getirilmelidir. Tedavi edici değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin payı artırılmalıdır.

- Sağlık Bakanlığı bütçesi genel bütçenin en az %10’unun üzerinde olmalıdır.

- Genel bütçe gelirleri içinde gelir vergisinin payı zenginlerden ve kurumlardan olacak şekilde artırılmalıdır. Özellikle önümüzdeki yıllar için servet vergisi uygulaması düşünülmelidir. Dolaylı vergiler, temel gıda, elektrik, su, ulaşım gibi ihtiyaçlar üzerinden kaldırılmalı ya da azaltılmalı. Asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmamalıdır.

- Şehir/şirket hastaneleri statüsünden vazgeçilerek kamuya bağlı devlet hastanelerine dönüştürülmeli, dolar üzerinden ödenen fahiş kiralardan vazgeçilmelidir.

- Son yıllarda giderek azalan genel bütçe yılsonu ödeneğinin Gayri Safi Yurtiçi Gelir içindeki payı yeniden artırılmalı, %40’ın altında olmamalıdır.

- Bütçeden personel giderleri çıkarılarak, sağlık hizmetlerine aktarılmalıdır.

- Sağlık hizmetleri harcamalarında merkezi devlet harcamalarının payı artırılmalı, SGK ve hane halkları harcamalarının payı azaltılmalı, SGK’ye genel bütçeden aktarılan pay artırılmalıdır. SGK’nin özel hastanelere yaptığı ödemeler azaltılmalıdır.

- Ekonomideki krizi aşmak için çözüm olarak “acı reçete” çıkışının yerine resmi kurumlara alınan araç filolarından, kiralanan konutlardan, “itibar” denilen aşırı ve lüks tüketimden vazgeçilmelidir.

