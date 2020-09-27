Türkiye: Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız

Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin olarak önemli bir açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada, " Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.

