Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takım'da gözler Almanya ile oynanacak hazırlık maçına çevrildi. Ay-Yıldızlı ekip UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Almanya-Türkiye karşılaşması, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak. Almanya-Türkiye karşılaşması 7 Ekim Çarşamba günü Köln Stadyumu'nda oynanacak. Saat TSİ 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Özel maçın ardından iki gün süreyle Almanya'da kalmaya devam edecek A Millî Takım, Rusya maçının hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim'de THY'ye ait uçakla saat TSİ 12.00'de Köln'den Moskova'ya geçecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00'de bu statta yapacak.

Rusya ile Türkiye arasında 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Millî Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla Moskova'dan İstanbul'a dönecek ve TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla birlikte Sırbistan maçı öncesinde 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım, son antrenmanını da bu tesiste saat 18.30'da yapacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye-Sırbistan karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü ( Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz ( Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç ( Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

