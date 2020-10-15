Türkistanlı alim Alâuddin Mansur vefat etti

MuslimPort'ta yer alan habere göre Şeyh Alâuddin Mansur’un bir hafta önce Kırgızistan’dan Taşkent’e gittiği ve önemli bir sağlık probleminin olmadığı bildirildi. Hayatını dün kaybeden Şeyhin ne şekilde vefat ettiği ve ne zaman defnedileceği henüz açıklanmadı.

Bugün Kırgızistan sınırlarında kalan Oş vilayeti Karasu şehrinde 1952 yılında doğan Alâuddin Mansur’un yazdığı Kur’an-ı Kerim meali “Özbekçe İzahlı Tercüme” 1991 yılında Özbekistan’da yayınlanmıştı. 1993’teki baskılarıyla 1 milyondan fazla basılan Özbekçe İzahlı Meal, “Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları İdaresi” tarafından düzenlenen seçimde “en iyi eser” olarak belirlendi.

Sonraki yıllarda Kur’an-ı Kerim’in geniş tefsirini hazırlayarak “Kur’an-ı Azîm Tefsiri” adıyla Kırgızistan’da yayınladı. Alâuddin Mansur’un ayrıca “İmam A’zam: Büyük İmamımız” isimli eseri Özbekistan’da yayınlandı.

Alâuddin Mansur’un vefatı sebebiyle TÜRKİSTANDER bir taziye mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

“Türkistan’ın en kıymetli varlıklarından birisini, büyük alim Şeyh Alâuddin Mansur’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Şeyh’in yazmış olduğu meal ve tefsir Türkistanlı gençler tarafından okunmaya devam edecek, Karasu’da kurmuş olduğu “Kur’an-ı Kerim Öğreniş İlmî Merkezi” ve yetiştirmiş olduğu talebeleri inşaallah ilim hizmetine devam edecektir.

Allame Alâuddin Mansur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün Türkistan halkına başsağlığı diyoruz”.

