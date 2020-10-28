Türk vatandaşlarının dikkatine! 31 Aralık'ta sona eriyor
Türkiye’den son 20 yılda yaklaşık 30 bin kişinin faydalandığı Ankara Anlaşması, İngiltere’nin AB’den çıkması nedeniyle 31 Aralık 2020'de sona eriyor.
GÜNDEM 28.10.2020, 03:54
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Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin sürecin başlaması üzerine Türkiye ile yapılan Ankara Anlaşması'nın geçerliliğinin 31 Aralık 2020'de sona ereceğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapacak Türkiye vatandaşlarının yine Ankara Anlaşması'na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirileceklerini, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaklarını duyurdu.
Ankara Anlaşması kapsamında oturma ve çalışma iznine başvurmuş ya da söz konusu izne haiz Türkiye vatandaşlarının henüz başvuruda bulunmamış aile bireylerinin ise anlaşma hükümlerinden yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar İngiltere makamlarına başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Vatandaşlarımıza duyuru: pic.twitter.com/OlATBxrFrB
— TurkishEmbassyLondon (@TurkEmbLondon) October 27, 2020
Vatandaşlarımıza duyuru: pic.twitter.com/OlATBxrFrB pushfn('ads'); — TurkishEmbassyLondon (@TurkEmbLondon) October 27, 2020
Twitter'dan açıklama yapan Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapacak Türkiye vatandaşlarının yine Ankara Anlaşması'na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirileceklerini, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaklarını duyurdu.
Ankara Anlaşması kapsamında oturma ve çalışma iznine başvurmuş ya da söz konusu izne haiz Türkiye vatandaşlarının henüz başvuruda bulunmamış aile bireylerinin ise anlaşma hükümlerinden yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar İngiltere makamlarına başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Vatandaşlarımıza duyuru: pic.twitter.com/OlATBxrFrB
— TurkishEmbassyLondon (@TurkEmbLondon) October 27, 2020
Vatandaşlarımıza duyuru: pic.twitter.com/OlATBxrFrB pushfn('ads'); — TurkishEmbassyLondon (@TurkEmbLondon) October 27, 2020
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