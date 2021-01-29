Türk üniversitesi koronavirüse karşı etkili ilaç yaptı! Rektör duyurdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse karşı etkili olan QUERMAX isimli bir ilaç geliştirildiğini duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada geliştirilen ve vatandaşların hizmetine hazır edilen ilacın satışa çıktığını belirten Erdöl, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı etkinliği klinik olarak ispatlanan QUERMAX isimli ürünün seri üretimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde başlandı."



Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı etkinliği klinik olarak ispatlanan QUERMAX isimli ürünün seri üretimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde başlandı.Temin etmek için:https://t.co/rYPZK8tqQk pic.twitter.com/tJT79udXMP

— Cevdet ERDÖL (@Cevdet_Erdol) January 28, 2021





Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı etkinliği klinik olarak ispatlanan QUERMAX isimli ürünün seri üretimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde başlandı.Temin etmek için:https://t.co/rYPZK8tqQk pic.twitter.com/tJT79udXMP pushfn('ads'); — Cevdet ERDÖL (@Cevdet_Erdol) January 28, 2021

