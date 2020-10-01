Türk TIR’ları 20 gündür sınır kapısında bekletiliyor!
Ardahan'ın Çıldır ve Posof ilçelerindeki Aktaş ile Türkgözü sınır kapılarında Türk TIR'larının geçişlerine izin verilmediği belirtildi.
GÜNDEM 01.10.2020, 22:16
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den Gürcistan'a geçmeye çalışan iş makinalarının yer aldığı TIR’lar, 20 gündür Türkgözü ve Aktaş Sınır Kapısı’nda bekletiliyor.
Gürcistan bölgesinde bulunan bazı Ermeni köylerinin tepkisinden endişe duyan Gürcistan yetkilileri, güvenlik gerekçesiyle Türk TIR’larının geçişlerine izin vermediklerini belirtiyor.
Sınırda bekleyen TIR sürücüleri ise 20 gündür kapıda beklediklerini ve zor günler geçirdiklerini dile getiriyor.
Sınırda bekletilen şoförler yaptıkları açıklamalarda, “Sınır kapısından geçmek için Gürcistan’ın iznini bekliyoruz, Gürcistan Azerbaycan’a yardım götürmemize izin vermiyor” ifadelerini kullandı. Gürcistanlı yetkililer ise izin alınması gerektiğini bildirdiler.
Kaynak: İHA
Gürcistan bölgesinde bulunan bazı Ermeni köylerinin tepkisinden endişe duyan Gürcistan yetkilileri, güvenlik gerekçesiyle Türk TIR’larının geçişlerine izin vermediklerini belirtiyor.
Sınırda bekleyen TIR sürücüleri ise 20 gündür kapıda beklediklerini ve zor günler geçirdiklerini dile getiriyor.
Sınırda bekletilen şoförler yaptıkları açıklamalarda, “Sınır kapısından geçmek için Gürcistan’ın iznini bekliyoruz, Gürcistan Azerbaycan’a yardım götürmemize izin vermiyor” ifadelerini kullandı. Gürcistanlı yetkililer ise izin alınması gerektiğini bildirdiler.
Kaynak: İHA
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