Türk Telekom'dan Kürtçe kararı
Türk Telekom Türkçe bilmeyen müşterileri için Kürtçe hizmet vermeye başladı...
GÜNDEM 02.10.2020, 21:52
Batman’da yaşayan ve sadece Kürtçe bilen Fevziye Başaran’ın Türk Telekom hattını kullanıma kapatmak istemesi üzerine karşılaştığı sorunlar bir süre önce gündem olmuştu.
Rudaw’ın haberine göre yaşanan tartışmaların ardından Kürt Dil Hareketi (HEZKURD), Türkçe bilmeyen Fevziye Başaran’ın telefon hattını kapatma istemini karşılamayan Türk Telekom’un Kürtçe hizmet vermesi için Change.org adlı internet sitesi üzerinden imza kampanyası başlatmıştı.
Türk Telekom, tepkilerin ardından müşteri hizmetlerinde Kürtçe hizmet vermeye başladı.
HEZKURD kurucularından Fevzi Bulgan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kürt dil hareketi olarak, Türk Telekom'a gösterdiğimiz tepki ve Kürtçe hizmet vermesi için başlattığımız imza kampanyası olumlu sonuç verdi. Artık müşteri temsilciliği bölümüyle ilgili Kürtçe hizmet verilmektedir. Duyarlılıkları için TürkTelekoma teşekkürler!” dedi.
Bulgan, emin olmak için Türk telekom'u bizzat aradığını ve “Kürtçe hizmet almak istiyorsanız Kürtçe temsilcimize bağlayalım” cevabını aldığını ifade etti.
Rudaw’ın haberine göre yaşanan tartışmaların ardından Kürt Dil Hareketi (HEZKURD), Türkçe bilmeyen Fevziye Başaran’ın telefon hattını kapatma istemini karşılamayan Türk Telekom’un Kürtçe hizmet vermesi için Change.org adlı internet sitesi üzerinden imza kampanyası başlatmıştı.
Türk Telekom, tepkilerin ardından müşteri hizmetlerinde Kürtçe hizmet vermeye başladı.
HEZKURD kurucularından Fevzi Bulgan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kürt dil hareketi olarak, Türk Telekom'a gösterdiğimiz tepki ve Kürtçe hizmet vermesi için başlattığımız imza kampanyası olumlu sonuç verdi. Artık müşteri temsilciliği bölümüyle ilgili Kürtçe hizmet verilmektedir. Duyarlılıkları için TürkTelekoma teşekkürler!” dedi.
Bulgan, emin olmak için Türk telekom'u bizzat aradığını ve “Kürtçe hizmet almak istiyorsanız Kürtçe temsilcimize bağlayalım” cevabını aldığını ifade etti.
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