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Türk Telekom'dan internet uyarısı! Bazı il ve ilçelerde kesinti olacak
Türk Telekom, altyapı çalışmaları kapsamında bazı il ve ilçelerde internet kesintisi olacağını açıkladı.
GÜNDEM 07.01.2021, 14:58
Türk Telekom, altyapı çalışmalarından ötürü bazı illerde internet kesintilerin olacağını duyurdu.
Konuya dair resmi internet sitesinden açıklama yapan Türk Telekom, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi:
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre kesinti olacak il ve ilçeler şu şekilde:
İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
Konuya dair resmi internet sitesinden açıklama yapan Türk Telekom, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi:
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre kesinti olacak il ve ilçeler şu şekilde:
İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
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